Major RD relata situação tensa na Avenida BrasilReprodução do Instagram

Publicado 15/03/2024 11:11

Rio - O rapper Major RD, de 26 anos, viveu momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira. O cantor estava a caminho de um estúdio quando seu carro foi alvo de cerca de oito tiros em um trecho da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. No X, antigo Twitter, o artista disse que seu veículo foi confundido com um "carro do estado". Apesar do susto, ele não ficou ferido.



"Virei na Brasil indo pro estúdio com meu carro, os caras largaram o aço, uns 8 tiros, botei a mão pra fora, eles me viram e vieram falar comigo, segundo eles confundiram minha (Dodge) RAM com o carro do estado", relatou ele na rede social, sem informar em que altura da Avenida Brasil que a situação ocorreu.

No Instagram Stories, Major RD também falou sobre o ocorrido e tranquilizou os amigos e fãs ao dizer que estava bem. "Livramento, né? Rio de Janeiro. Meu carro é pretão. Quando estava indo pro estúdio ontem, quando eu virei a rua, rolou 'pá', os tiros lá. Graças a Deus não aconteceu nada. Não é marketing, não é música. Eu só falei lá na hora e escrevi o que tinha acontecido no Twitter. Nessa que eu cheguei em casa e mandei mensagem pra minha mãe e fiz aquela postagem lá no Twitter. Mas não é marketing, não é música. Nada disso não. Geral está bem", declarou. O rapper ainda uma parte da lataria do seu carro danificada. "Foi a hora que voltei de ré, bati em alguma coisa".