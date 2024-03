Sabrina Sato pratica corrida com Nicolas Prattes - Reprodução do Instagram

Sabrina Sato pratica corrida com Nicolas Prattes Reprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 15:12

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, e o namorado, Nicolas Prattes, de 26, se exercitaram juntinhos nesta segunda-feira. Os dois praticaram corrida ao ar livre acompanhados do professor de luta, Rodrigo Ruiz. Após o treino, o trio posou sorridente para uma foto publicada no Instagram Stories da apresentadora. "Corridinha no parque", escreveu ela na legenda.

