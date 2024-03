Madonna - Reprodução/Instagram

MadonnaReprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 08:52 | Atualizado 07/03/2024 09:34

Rio - Após 12 anos, pode ser que Madonna se apresente no Brasil, em maio de 2024. É que nas redes sociais surgiram rumores de que a Rainha do Pop trará à Cidade Maravilhosa o show da turnê "The Celebration Tour", que celebra seus 40 anos de carreira. O espetáculo estaria previsto para maio, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, e seria gratuito.

fotogaleria

A possibilidade da vinda da cantora causou o maior furor entre os internautas. "Eu estou bem disposta a qualquer coisa por Madonna", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Já tivemos Rolling Stones e agora teremos Madonna. De graça. No maior cartão postal do RJ. Acho que nenhum lugar do mundo organizou eventos assim", comentou outro. "Se essa história for verdadeira mesmo, se a Madonna vier, graças a Deus eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro", declarou uma terceira pessoa. Vários memes, claro, também foram criados. Muitos deles citando possíveis arrastões e furtos no local no dia do evento.

Antenado nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes reagiu a uma publicação feita por um internauta, que recordou uma promessa feita por ele. "Nunca vou esquecer que o Eduardo Paes prometeu um show da Madonna em Copacabana e não cumpriu", comentou. Ele compartilhou emojis 'pensativos'.

A apresentação de Madonna faria parte dos 100 anos de um banco, o mesmo que a artista gravou uma propaganda recentemente. Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa do banco informou que não tem "informações para passar no momento e que está apurando com os times". O evento também contaria com o apoio do governo e da prefeitura do Rio de Janeiro. Em nota enviada à imprensa, a Riotur fez suspense: "Sobre os rumores do show da Madonna, a Riotur informa: Não temos nada a falar sobre o assunto".

Vale lembrar que artistas internacionais já protagonizaram shows históricos nas areias de Copacabana, como o cantor Rod Stewartm que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas no Réveillon, em 1994. Já Lenny Kravitz fez show no local em 2005, Stevie Wonder em 2012 e os Rolling Stones em 2016.

Confira:

Se essa história for verdadeira mesmo se a Madonna vier graças a Deus eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro https://t.co/99wYZJl3m8 — Well (@WelllChristian) March 7, 2024

os conservadores que moram em copacabana vendo madonna fazer show gratuito na praia para 2 milhões de gays pic.twitter.com/7INdyTTXhW — paiva (@paiva) March 6, 2024

Se essa história for verdadeira mesmo se a Madonna vier graças a Deus eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro https://t.co/99wYZJl3m8 — Well (@WelllChristian) March 7, 2024

chegando amanhã na sala do chefe pedindo uma folga na primeira semana de maio.. motivo: Madonna em Copacabana pic.twitter.com/AUJ7EUrSd4 — oliver (@olivverleo) March 6, 2024

Nunca pensei que o preço que eu iria pagar pra ver o show da Madonna seria com a própria vida

pic.twitter.com/pUlZLHoxLt — Yuri Almeida (@euyurijorge) March 7, 2024

e tinha gente achando que um show da madonna no rock in rio seria too much ela foi lá e provou que poderia ser ainda maior que isso os conservadores que moram em copacabana vendo madonna fazer show gratuito na praia para 2 milhões de gays pic.twitter.com/7INdyTTXhW — paiva (@paiva) March 6, 2024 coYAVae">pic.twitter.com/l7wcoYAVae— Walkenes Lagares (@WalkenesLagares) coYAVae">pic.twitter.com/l7wcoYAVae— Walkenes Lagares (@WalkenesLagares) March 7, 2024

Se for verdade a Madonna no Rio De Janeiro, vai ser o evento do século! pic.twitter.com/g028fHNyCO — Moonbin & Jonghyun (@Yamata_Lima) March 7, 2024