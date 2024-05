Doações podem ser realizadas nas bases aéreas da FAB de segunda a sexta, das 8h às 16h - Reprodução

Publicado 17/05/2024 18:04 | Atualizado 17/05/2024 18:48

Rio - A Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu temporariamente, nesta sexta-feira (17), o recebimento de roupas e de água como donativos para as vítimas das chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul. O órgão informou que já há estoque suficiente para atender às necessidades iniciais do estado gaúcho.

Por meio das redes sociais, a FAB divulgou novas orientações sobre o recebimento dos produtos e destacou o grande número de peças de vestuário e de água que já foram recebidas em suas bases.

"Estamos concentrando nossos esforços em processar e entregar essa extraordinária quantidade de donativos", informou.

O órgão pediu prioridade para materiais de higiene pessoal, de limpeza, alimentos da cesta básica e ração para animais. As doações seguem podendo ser realizadas nas bases aéreas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No Rio, os donativos podem ser doados na base do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Correios também suspende doações

Os Correios suspenderam temporariamente nesta quarta-feira (15) o recebimento de doações de roupas às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. As peças de vestuário já correspondem a 70% dos donativos arrecadados nas agências dos Correios, em todo o Brasil. A estatal entende que o estoque é suficiente para entrega aos gaúchos.

Em nota, a empresa pediu que, neste momento, a população dê prioridade a itens como água potável, alimentos não perecíveis, ração para animais, material de limpeza e de higiene pessoal.

Números da tragédia

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 154 nesta sexta-feira (17). Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de feridos permanece em 806, e o de desaparecidos caiu para 98.

Os dados ainda mostram que mais de 540 mil pessoas estão desalojadas e mais de 78 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 461 cidades foram afetadas e mais de 2,2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

O balanço também aponta que mais de 82 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 12 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27,6 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 21 aeronaves e 289 embarcações.