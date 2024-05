Drogas apreendidas no Aeroporto do Galeão pela Receita Federal - Divulgação

Publicado 17/05/2024 17:57

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (17), 113 gramas de skunk e 485 gramas de haxixe dentro de uma embalagem de suplemento alimentar no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. A encomenda foi enviadas dos Estados Unidos com destino a Brasília e soma R$ 66 mil.

O material foi apreendido pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal por meio de um trabalho de inspeção por equipamentos de raios-x.