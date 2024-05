Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 16:22 | Atualizado 17/05/2024 17:42

Rio - Crisoellen da Silva de Moraes foi preso, nesta quarta-feira (15), acusado de matar uma pessoa que se relacionava com sua ex-companheira em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o suspeito arrombou o portão da casa da mulher e, por ciúme, assassinou a vítima.

A ex-companheira do acusado ainda tentou separar os dois, mas fugiu da casa após ter sido agredida. Quando retornou à residência, ela encontrou a vítima já morta em decorrência de um traumatismo crânio-encefálico por conta das agressões.

As investigações apontaram que o preso não aceitava que a ex-companheira se relacionasse com outros homens e já havia feito ameaças de que mataria tanto ela quanto um eventual novo parceiro.

O caso aconteceu em dezembro do ano passado e, nesta quarta-feira, os agentes da DHBF cumpriram o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Crisoellen estava escondido na casa de parentes e encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.