Mar do Leblon, na Zona Sul, está de ressaca e a previsão indica ondas grandes até domingo (19)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 17:21 | Atualizado 17/05/2024 17:39

Rio - A Marinha prorrogou, na tarde desta sexta-feira (17), o aviso de ressaca para todo o litoral do estado do Rio. Com isso, o mar deve continuar agitado, com previsão de ondas de até 3m de altura, até a manhã de domingo (19).

Em princípio, o alerta, emitido na quinta-feira (16), estava previsto para terminar às 9h deste sábado (18). No entanto, com base na meteorologia, a Marinha viu a necessidade da prolongação desse período. O agito do mar causa fortes correntes de retorno e ondas acima da média, podendo provocar inundações, erosões e destruição de estrutura em alguns casos.

Na madrugada desta sexta-feira (17), a água do mar invadiu a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Imagens mostram o momento em que as ondas quebram nas pedras próximas ao Mirante, que foi invadido pela água por diversas vezes. Turistas que visitavam o local chegaram a ser atingidos pelo mar devido a força da ressaca.

Garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foram mobilizados para a limpeza e remoção de areia da pista e do calçadão da Praia do Leblon. Segundo a companhia, 20 funcionários trabalharam no local.

Em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, o mar invadiu ruas do distrito de Itaipuaçu na noite desta quinta-feira (16). Imagens registradas por moradores mostram o momento em que uma onda quebra e a água vai para a rua. A força do mar acaba arrastando uma lixeira e o lixo que estava no caminho.

Recomendações

O Centro de Operações Rio (COR) divulgou recomendações para as pessoas cumprirem durante o período de ressaca. Entre elas estão:

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

Segundo o Alerta Rio, para esta noite de sexta-feira (17), o céu estará claro a parcialmente nublado sobre a cidade do Rio de Janeiro e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.



No sábado (18), a nebulosidade estará variada na cidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos ficarão predominantemente moderados e as temperaturas apresentarão declínio. A máxima deve ser 34°C e a mínima 19°C.



No domingo (19), o tempo será influenciado pela configuração de um sistema de baixa pressão no oceano. A previsão é de aumento de nebulosidade ao longo do dia, entretanto não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados. A temperatura deve variar entre 32°C a 18°C.

Na segunda-feira (20), em função da atuação de ventos úmidos do oceano associados a este sistema, ao longo do dia o céu estará nublado e a previsão é de chuvisco/chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos permanecerão moderados e a temperatura deve ficar entre 34°C e 18°C.

Já na terça-feira (21), a previsão é de céu nublado a encoberto na cidade do Rio, com chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão indica que a temperatura irá variar entre 31°C e 18°C.