Ressaca na Praia do Leblon na manhã desta sexta-feira (17)Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 09:31 | Atualizado 17/05/2024 12:44

Rio - O mar invadiu as pistas da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, na Zona Sul, na madrugada desta sexta-feira (17). Uma forte ressaca atinge o litoral fluminense desde a manhã de quinta-feira (16).

Os cariocas evitaram a praia nesta sexta, que estava vazia mesmo com o dia de sol e calor que faz no Rio. Bandeiras vermelhas indicando um alto risco de afogamento foram espalhadas na faixa de areia, porém, banhistas foram vistos na beira do mar.

Imagens mostram o momento em que ondas quebram nas pedras próximas ao Mirante do Leblon, que foi invadido pela água por diversas vezes. Turistas que visitavam o local chegaram a ser atingidos pela água do mar por conta da força da ressaca.

Garis da Comlurb foram mobilizados para a limpeza e remoção de areia da pista e do calçadão da Praia do Leblon. De acordo com a companhia, 20 funcionários trabalhavam no local.



Foram utilizados uma pá carregadeira e um caminhão-pipa para a lavagem com água de reuso. As equipes trabalharam durante toda a madrugada e os serviços seguem nesta manhã.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca das 6h de quinta-feira até às 9h de sábado (18). Há previsão de ondas de 2,5 a 3 metros de altura em todo o litoral fluminense.



Previsão do tempo



A sexta-feira será de sol e muito calor no Rio. De acordo com o Climatempo, o céu fica limpo, sem nuvens. Os termômetros vão marcar entre a máxima de 36°C e mínima de 20°C.



No sábado (18), o tempo se mantém estável e o dia será ensolarado. Faz calor na capital, porém com temperaturas um pouco mais baixas, com máxima de 32°C e mínima de 20°C. Durante à noite, o céu fica com muitas nuvens.



Já no domingo (19), o tempo muda e a temperatura vai cair um pouco mais, porém o calor ainda predomina na cidade. Os termômetros vão ficar entre 30°C e 21°C. Há previsão de chuva durante a manhã.