Polícia Federal realizou as prisões entre domingo (12) e terça-feira (14)Foto: Polícia Federal

Publicado 17/05/2024 11:20

Rio - Um policial militar, um policial civil e um advogado foram presos pela Polícia Federal por tráfico de drogas e corrupção. A ação, batizada de Operação Corsário, realizou as prisões entre domingo (12) e terça-feira (14).

A operação tinha como objetivo desarticular um grupo criminoso composto por policiais e advogados, responsáveis pelo desvio e comercialização de entorpecentes.

A ação é continuação da Operação Drake, deflagrada em outubro de 2023, que culminou na prisão de quatro policiais civis e um advogado. Na ocasião, uma carreta carregada com cerca de 16 toneladas de maconha foi interceptada.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Operação Drake

Em outubro do ano passado, a PF deflagrou a Operação Drake , que prendeu quatro policiais civis e um advogado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção. O caminhão com 16 toneladas de maconha foi apreendido na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro.

Os presos foram identificados como os agentes Juan Felipe Alves da Silva, Renan Macedo Villares Guimarães, Alexandre Barbosa da Costa Amazonas e Eduardo Macedo de Carvalho; e o advogado Leonardo Sylvestre da Cruz Galvão.

De acordo com as investigações, após a apreensão do veículo, negociações foram feitas e o caminhão foi escoltado até os acessos da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, onde a carga foi descarregada por criminosos. A região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do estado.