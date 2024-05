Bonecos chamados "Semáforo do Toque" são utilizados para orientar crianças - Divulgação/MetrôRio

Publicado 17/05/2024 12:16

Rio - Em combate ao abuso e à exploração sexual infantil , a Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro (FIA-RJ) e o projeto “Eu me Protejo” realizam uma ação para orientar passageiros do metrô, nesta sexta-feira (17), na Central. Ao longo do dia, profissionais multidisciplinares, educadores e assistentes sociais estão distribuindo cartilhas educativas, passando informações e realizando dinâmicas por meio de bonecos chamados “Semáforo do Toque”.

A atividade faz parte da campanha Maio Laranja, mês que alerta sobre o abuso e a exploração sexual de crianças. Apenas em 2023, o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente da FIA-RJ registrou 15 mil ocorrências de violência - 55% foram de abuso sexual.“Através desses núcleos, foram atendidos no ano passado mais de 68% de meninas e 32% meninos. Precisamos fazer com que esses números diminuam”, explica a gerente do Programa de Atenção à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência da FIA-RJ, Danielle Gimenez.Para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio, especialistas da área, pais e responsáveis, além de agentes da prefeitura, vão se reunir nesta sexta-feira (17), no Arquivo Nacional, antiga Casa da Moeda, no Centro da Cidade.O grupo vai debater sobre o tema, com foco nas pessoas com deficiência, e avaliar o programa “Eu Me Projeto”, implantado no município há um ano.O evento será aberto ao público e, para participar, é necessário preencher um formulário online.Ao longo do mês a FIA-RJ vai promover outras ações pelo Maio Laranja. A programação pode ser conferida online