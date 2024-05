Vítimas estariam no mesmo apartamento, no primeiro andar do prédio - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/05/2024 11:41 | Atualizado 17/05/2024 11:47

incêndio em um apartamento no Engenho de Dentro, na madrugada desta quinta-feira (16), na Zona Norte do Rio, tentava apagar as chamas para salvar a mulher e os filhos. Segundo a polícia, o fogo começou na sala e a vítima, identificada apenas como Thiago, no intuito de conter as chamas, acabou falecendo carbonizado no cômodo. Rio - O homem que morreu no, na madrugada desta quinta-feira (16), na Zona Norte do Rio, tentava apagar as chamas para salvar a mulher e os filhos. Segundo a polícia, o fogo começou na sala e a vítima, identificada apenas como Thiago, no intuito de conter as chamas, acabou falecendo carbonizado no cômodo.

A mulher do rapaz, Alexa Garcia Alves Gonçalves, e os filhos do casal, um bebê de 1 ano e outras três crianças de 3, 7 e 9, foram resgatados por vizinhos pelo buraco do ar-condicionado na parede de um dos quartos. Uma escada colocada pelos moradores auxiliou no resgate até a chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, os quartéis do Méier e Campinho foram acionados às 3h15 de quinta-feira (16) para o endereço, no final da Rua Dias da Cruz, no número 94. No local, encontraram Thiago já sem vida.

Alexa e os filhos estavam internados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, e receberam alta na noite desta quinta-feira (16).

De acordo o delegado Luciano Zahar, responsável pelas investigações, uma perícia foi realizada no imóvel e a polícia aguarda os resultados para descobrir a causa das chamas.

Segundo a Defesa Civil Municipal, técnicos realizaram uma vistora no prédio de cinco andares e identificaram danos nos cômodos do apartamento causados pelo fogo, bem como no corredor e nos vãos das escadas dos pavimentos do edifício, provocados pela fumaça. Entretanto, não foi constatado risco de colapso estrutural.