Vítimas estariam no mesmo apartamento, no primeiro andar do prédioReprodução/TV Globo

Publicado 16/05/2024 08:29 | Atualizado 16/05/2024 09:19

Rio - Um incêndio em um apartamento no Engenho de Dentro, na Zona Norte, deixou um homem morto e outras seis vítimas, na madrugada desta quinta-feira (16). O imóvel atingido pelas chamas fica na Rua Catulo Cearense e entre os feridos estão um bebê, três crianças, um idoso, além de uma mulher. Informações preliminares afirmam que todos estavam na mesma residência, no primeiro andar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis do Méier e Campinho foram acionados às 3h15 para o endereço, no final da Rua Dias da Cruz, no número 94. No local, encontraram um homem, não identificado, já sem vida, e socorreram Alexa Garcia Alves Gonçalves, um idoso, um bebê de 1 ano e outras três crianças de 3, 7 e 9, também não identificados.

Os feridos, em classificação verde, foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre os quadros de saúde das vítimas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e finalizar a ocorrência por volta das 4h15. Até o momento, não se sabe o que provocou o incêndio no apartamento.

Segundo a Defesa Civil Municipal, técnicos foram acionados para realizar uma vistora no prédio de cinco andares, após o incêndio, e identificaram danos nos cômodos do apartamento causados pelo fogo, bem como no corredor e nos vãos das escadas dos pavimentos do edifício, provocados pela fumaça. Entretanto, não foi constatado risco de colapso estrutural.