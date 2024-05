Águas do Rio realizou reparo em vazamento na Estrada do Itararé, na Zona Norte - Reprodução / RJTV

Águas do Rio realizou reparo em vazamento na Estrada do Itararé, na Zona NorteReprodução / RJTV

Publicado 17/05/2024 11:26 | Atualizado 17/05/2024 13:29

Rio - Após a conclusão do reparo de um vazamento na Estrada do Itararé , em Ramos, Zona Norte do Rio, parte da via segue interditada. Segundo a Águas do Rio, a manutenção de uma rede de distribuição durou 48 horas e terminou na madrugada desta sexta-feira (17), mas, ao longo do dia, equipes continuarão trabalhando no local para recompor o asfalto danificado.A obra emergencial era para ter sido concluída na noite de quarta-feira (15), mas a concessionária disse que “devido às condições adversas encontradas e à complexidade do serviço", o trabalho precisou ser estendido.Durante o reparo, diversos moradores registraram transtornos no trânsito da região, além de falta d’água, devido a interrupção do abastecimento em Bonsucesso, Olaria, Ramos, Complexo do Alemão e de parte de Inhaúma e Higienópolis.Nesta sexta-feira (17), alguns voltaram às redes sociais para relatar o problema e cobrar a liberação da Estrada do Itararé.“Quero saber se a Águas do Rio já arrumou a estrada do itararé pois está atrapalhando meu ir e vir. Depois de ontem fiquei apreensiva”, escreveu uma mulher.“72hrs sem água! Escolas sem aula, trânsito caótico, arrastões, etc. na região de Olaria e Ramos”, relatou outro homem.