Acidente na Rua Comandante Ari Parreiras, em São GonçaloReprodução

Publicado 17/05/2024 13:23 | Atualizado 17/05/2024 13:33

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus, um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido, na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima foi identificada como Giovani Rocha, de 51 anos.



Vídeos de momentos após o acidente circulam nas redes sociais e mostram o carro com a lateral amassada e uma motocicleta caída do outro lado da rua. Veja:

Acidente deixa uma pessoa ferida em São Gonçalo.#Acidente #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/MQXVAF5UTp — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2024



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 6h20 para uma colisão entre automóveis na Rua Comandante Ari Parreiras, altura do número 76.



Giovani foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.