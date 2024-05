Greve suspendeu atividades de seis hospitais da rede federal - Reginaldo Pimenta/ Arquivo/ Agência O DIA

Publicado 17/05/2024 12:44

Rio - Servidores da rede federal de saúde realizam uma manifestação, nesta sexta-feira (17), em frente ao prédio do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), na Rua México, no Centro. Os profissionais iniciaram uma greve na última quarta-feira (15) e suspenderam atendimentos não emergenciais e cirurgias eletivas nas unidades. Na quinta-feira (16), os funcionários já haviam se reunido em atos nos hospitais federais Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, Andaraí e Bonsucesso, na Zona Norte.

O protesto começou por volta das 11h e reivindica suspensão de proposta de fatiamento ou privatização da rede; fim do sucateamento das unidades federais de saúde; transferência dos servidores da rede federal de saúde para a carreira da Ciência e Tecnologia; cumprimento do acordo de greve de 2023; pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e do piso da enfermagem em valores integrais; prorrogação de todos os Contratos Temporários da União (CTUs) até a realização de concurso público; e reajuste de salários.

A primeira mesa de negociação estava prevista para ter início às 12h, entre representantes do DGH e uma comissão de dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio (Sindsprev/RJ) e servidores da rede federal. Às 14h, será realizada assembleia para avaliar a negociação com o Departamento e definir os próximos passos da paralização. A reunião acontece no auditório do Sindsprev.



A greve prevê que as unidades permaneçam funcionando com 30% do quadro de funcionários, para manterem os serviços de hemodiálise, diálise, quimioterapia, oncologia, cirurgias oncológicas, trocas de sonda e curativos queimados, cirurgias e atendimentos de emergência e urgência, maternidade, atendimento a pacientes especiais, transplantes e ambulatório de TAP. Já o Departamento de Gestão Hospitalar orienta que seja mantido o funcionamento pleno dos serviços, para que não haja descontinuidade da assistência prestada à população.

A paralisação também suspendeu as atividades dos hospitais federais da Lagoa, Ipanema e dos Servidores do Estado. Na próxima semana, a expectativa é de que se estenda para os Institutos Nacionais de Traumatologia e Ortopedia (Into), do Câncer (Inca) e de Cardiologia (INC). Na segunda-feira (20), os servidores da rede federal promovem ato unificado em frente ao Hospital de Bonsucesso, a partir das 11h. Na terça-feira (21), a manifestação ocorre no Into, às 14h.