Caminhão teria perdido o controle e atingido traseira de ônibus - Divulgação / Nittrans

Publicado 17/05/2024 10:16 | Atualizado 17/05/2024 11:12

Rio - Um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou, na manhã desta sexta-feira (17), um homem ferido na Alameda São Boaventura, uma das principais vias de Niterói, que fica no bairro Fonseca, na Zona Norte da cidade.



Conforme a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), a colisão aconteceu no sentido Centro da via, na altura da garagem da Viação Ingá, que fica logo depois da descida da Caixa D’Água. Uma faixa está interditada.



Um relato nas redes sociais conta que o caminhão teria perdido o freio e batido na traseira do ônibus: "e mais uma vez, um caminhão velho fica descontrolado nessa descida", disse o usuário Felipe. Nas postagem da Nittrans, outras pessoas reclamaram do mesmo problema. "Algo normal nessa área, desde quando me entendo por gente, tem acidente ali. Tem que pensar em algo antes da descida da Caixa d'Água", disse Eduardo Lima.

Depois do choque, a carreta colidiu com um muro. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 8h e que, após prestar socorro, a vítima recusou transporte para um hospital. Não há informações sobre outros feridos.



Procurada, a Nittrans informou que o fluxo, que segue intenso, está sendo desviado para a baia dos ônibus.