Bebê foi hospitalizado em Nova Iguaçu com diversos ferimentos na cabeça, boca e orelha - Reprodução

Publicado 17/05/2024 09:53 | Atualizado 17/05/2024 09:54

pequeno foi encontrado com graves ferimentos na cabeça, boca e orelha. Rio - A avó suspeita de agredir o neto de 1 ano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi indiciada, nesta sexta-feira (17) pelo crime de tortura. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Ona cabeça, boca e orelha.

Para auxiliar nas investigações, a corporação solicitou um exame médico no bebê. Com os resultados, foi confirmada as agressões sofridas pelo menino. De acordo com o delegado Roberto de Souza Cardoso, titular da 58ª (Posse) e responsável pelas investigações, todos os envolvidos foram ouvidos, incluindo a mãe da criança e a avó.

Em depoimento, a mãe do bebê disse que a avó tinha agredido o pequeno. Segundo ela, o menina ficava com a avó para que ela pudesse trabalhar durante o dia. Já a avó nega as acusações. Na ocasião, no último dia 11, policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados ao bairro Carmari para socorrer a criança.