Durante a ação, PMs apreenderam armas e drogas Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/05/2024 09:27

Rio - Três suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares, na localidade conhecida como Maloca, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (16).

De acordo com a PM, após denúncias recebidas, agentes do 20º Batalhão (Nova Iguaçu) foram até o local, no bairro Santa Rita. Quando chegaram, teriam sido atacados a tiros.



No confronto o trio, ainda não identificado, foi atingido e morreu.



Durante a ação, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, três revólveres, quatro granadas, dois rádios comunicadores, drogas e R$ 50 em espécie.



O caso foi registrado na 58ª DP (Posse). Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para apurar os fatos.