Agentes apreenderam diversas gaiolas e encontraram aves silvestresDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 17/05/2024 09:18 | Atualizado 17/05/2024 11:59

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil realizaram, nesta sexta-feira (17), uma operação contra o tráfico de animais silvestres. Agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Dois homens foram presos em flagrante por crime ambiental.

A Operação Unidade descobriu que os animais são trazidos de Minas Gerais para serem comercializados em uma feira de Duque de Caixias, também na Baixada Fluminense. As investigações da DPM tiveram início depois que a PRF apreendeu cerca de 200 aves silvestres dentro de um veículo de membros da quadrilha, em Barra Mansa, no Sul Fluminense, no mês de abril.