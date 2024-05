Dubladora Carmen Sheila morre aos 79 anos - Reprodução do Instagram

Dubladora Carmen Sheila morre aos 79 anosReprodução do Instagram

Publicado 17/05/2024 09:50 | Atualizado 17/05/2024 09:56

Rio - Considerada um dos principais nomes da dublagem brasileira, Carmen Sheila morreu aos 79 anos, nesta quinta-feira (16), no Rio. A profissional, que completaria oito décadas de vida no dia 23, era conhecida por dar voz a personagens como a Sra. Cabeça de Batata, do filme "Toy Story 2", a hiena Shenzi, de "O Rei Leão", a e Felícia na animação "Pinky, Felícia e o Cérebro". A informação do falecimento foi compartilhada por amigos dela nas redes sociais. A causa, no entanto, não foi divulgada.

fotogaleria

"Imensamente triste. Uma amiga de 39 anos. Trabalhamos muito juntos, fomos da mesma Igreja e depois tive a honra de tê-la em nossa Membresia em nossa Igreja. Fizemos muitos lindos filmes juntos. Que Deus console sua família, que também aprendemos a amar. Que o Senhor te receba em seus braços, querida Sheilinha. Nós da Igreja e da Dublagem e seus inúmeros fãs, lembraremos de ti para sempre com muita saudade e carinho. Vá com Deus, minha irmã!", escreveu o dublador Marco Ribeiro.

Outros famosos também lamentaram. "Nossa, não acredito. Sheilinha tão querida, tão boa atriz e profissional", disse o ator e dublador Nizo Neto, filho de Chico Anysio. "Carmem, amada! Minha madrinha", reagiu a atriz Narjara Turetta.

Internautas também repercutiram o falecimento da artista. "Uma das vozes mais clássicas da dublagem brasileira! Uma lenda! Que triste! Que ela vá em paz!", afirmou um admirador. "Que día triste para a dublagem brasileira!! Voz marcante!!! Que todos os amigos e familiares recebam o conforto em seus corações!", disse outro. Os perfis dedicados à dublagem também postaram homenagens à Carmen.

Inúmeros personagens de sucesso

Carmen iniciou na dublagem na década de 1960. De lá pra cá, deu voz a vários personagens como Berta, no seriado "Dois Homens e Meio", Arcee em "Transformers", Cheetara ("Thundercats"), Constance ("Taz-Mania"), Ella ("Sonic X"), Gélida ("She-Ra - A Princesa do Poder") e Kat ("Rambo"). Trabalhou, ainda, durante anos no lendário estúdio Herbert Richers, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Ela também dublou atrizes renomadas como Cher em "Minha Mãe é uma Sereia", "Feitiço da Lua" e "As Bruxas de Eastwick"; Kathy Bates em "Titanic", "Louca Obsessão", "Um Sonho Possível" e "Idas e Vindas do Amor"; Jessica Lange em "King Kong" e "Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas"; Susan Sarandon em "Dança Comigo?" e "Vida Que Segue"; Jessica Lange em "American Horror Story"; Lauren Holly em "Por Água Abaixo", "Um Domingo Qualquer" e Dragão - A História de Bruce Lee; Rebecca Romjin em "X-Men - O Filme"; Lauren Holly em "Por Água Abaixo", "Um Domingo Qualquer", "Cupido - A Magia do Amor", "Dragão - A História de Bruce Lee" e muitas outras.