Desembargador Gabriel Zéfiro (E), deputado Chico Machado e o presidente do TJRJ, Ricardo Cardozo - Divulgação

Desembargador Gabriel Zéfiro (E), deputado Chico Machado e o presidente do TJRJ, Ricardo Cardozo Divulgação

Publicado 17/05/2024 09:07 | Atualizado 17/05/2024 09:09

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entregou a Medalha Tiradentes - maior honraria concedida pela Casa - ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) Gabriel Zéfiro. A comenda tem o objetivo de homenagear pessoas e entidades por relevantes serviços prestados ao estado.

Conduzida por Chico Machado (SDD), autor da proposição por iniciativa do deputado Marcelo Cabeleireiro, a sessão solene, realizada na última terça-feira (14), contou com a presença do presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Cardozo, além de deputados, magistrados, autoridades, advogados, familiares e amigos do homenageado.

Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel Zéfiro é especialista em Direito Processual Civil, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Estácio de Sá. Em 1987 foi promotor em Minas Gerais e, no ano seguinte, atuou como defensor público e promotor no Rio. Ingressou na magistratura em 1990.

Coordenou o Curso de Formação de Magistrados na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1995 e 2007, quando foi promovido a desembargador.