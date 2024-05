O ônibus era de turismo e a bordo estavam dois PMs - Rede Social

O ônibus era de turismo e a bordo estavam dois PMsRede Social

Publicado 17/05/2024 06:55 | Atualizado 17/05/2024 10:33

Rio - Um ônibus de turismo sofreu uma tentativa de assalto na Avenida Beira Mar, no Centro, na noite desta quinta-feira (17). A bordo estavam dois policiais militares de folga que reagiram e atiraram em um dos criminosos, que morreu.



Segundo a corporação, três homens tentaram roubar o coletivo, mas dois conseguiram fugir. Com o suspeito baleado foi apreendido um revólver. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o criminoso, de casaco com capuz, caído logo após não resistir aos ferimentos.



De acordo com testemunhas, o ônibus de turismo transportava ao todo 28 agentes do 33ºBPM (Angra dos Reis). No momento da abordagem, os militares estariam voltando de uma cerimônia na Câmera dos Vereadores do Rio.



Procurada, a PM disse apenas que os policiais estavam de folga, em uma mobilização de cunho político, e que apenas dois agentes atiraram.



Ainda na ação, equipes do 5° BPM (Praça da Harmonia) estiveram no local e a ocorrência foi inicialmente apresentada na 5ª DP (Men de Sá) e depois encaminhada a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC),



Segundo a Polícia Civil, a DHC investiga a morte do homem, ainda não identificado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e a perícia foi feita no local. As armas utilizadas pelos policiais militares foram apreendidas. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.