Materiais apreendidos com os criminosos - Divulgação

Publicado 17/05/2024 08:07

Rio - Três criminosos foram baleados após um confronto com policiais militares na Estrada da Covanca, no Tanque, na manhã desta sexta-feira (17). Com eles foram apreendidas duas pistolas, uma granada, um rádio comunicador, um colete balístico e drogas.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam deslocamento pela região quando foram atacados a tiros e houve confronto. Os suspeitos foram socorridos e encaminhados à UPA da Taquara. Nenhum agente ficou ferido.



A ocorrência segue em andamento.