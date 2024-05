Água do mar levou areia para a rua da orla da praia - Reprodução

Publicado 17/05/2024 08:28 | Atualizado 17/05/2024 08:41

Rio - O mar invadiu as ruas do distrito Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta quinta-feira (16). Desde a manhã, uma forte ressaca atinge o litoral maricaense.



Imagens registradas por moradores mostram o momento em que a onda quebra e a água vai para a rua. A força do mar acaba arrastando uma lixeira e o lixo que estava no caminho.