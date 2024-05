Motos foram apreendidas em ações contra 'rolezinhos' realizadas pela Seop e PM - Divulgação / Seop

Publicado 17/05/2024 09:19 | Atualizado 17/05/2024 09:20

Rio - Mais de 30 motocicletas foram apreendidas, na madrugada desta sexta-feira (17), em uma operação conjunta da Polícia Militar e da Secretaria de Ordem Pública para coibir os "rolezinhos" na cidade.

As apreensões foram feitas nos bairros do Catete, na Zona Sul e na Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte. As ações aconteceram simultaneamente e contaram com o apoio do 2º BPM (Botafogo), 6º BPM (Tijuca), 9º BPM (Rocha Miranda) e 41º BPM (Irajá).

De acordo com a Seop, a pasta vem recebendo muitas reclamações de moradores, especialmente por conta do excesso de barulho.

Segundo o secretário Brenno Carnevale, as ações são feitas para fiscalizar a utilização dessas motocicletas para esse tipo de irregularidade. "A gente vem recebendo reclamações de moradores, especialmente por conta das irregularidades relacionadas a e excesso de barulho, que compromete o descanso e sossego das pessoas. Por isso, junto com a Polícia Militar, temos feito essas ações. Seguiremos realizando as ações com foco no ordenamento e na preservação do sossego e organização do trânsito", destacou.

operação para coibir a prática de “rolezinhos” também foi realizada pelos órgãos e 95 motos foram apreendidas. Na ocasião, os alvos foram nos bairros Leblon, na Zona Sul, Tijuca, Irajá e Penha, na Zona Norte, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, na Zona Oeste, e no Centro. As fiscalizações aconteceram, ainda, na Avenida Brasil e linhas Amarela e Vermelha. A PM e Seop informaram que 86 multas de trânsito foram aplicadas. No último dia 10, uma outrapelos órgãos e 95 motos foram apreendidas. Na ocasião, os alvos foram nos bairros Leblon, na Zona Sul, Tijuca, Irajá e Penha, na Zona Norte, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, na Zona Oeste, e no Centro. As fiscalizações aconteceram, ainda, na Avenida Brasil e linhas Amarela e Vermelha. A PM e Seop informaram que 86 multas de trânsito foram aplicadas.