Operação da PM, GM e Seop foi conduzida na madrugada desta sexta (10)Divulgação / Seop

Publicado 10/05/2024 10:48 | Atualizado 10/05/2024 11:49

Rio - Policiais militares apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (10), 95 motos em operação contra os chamados "rolezinhos" no Rio. A ação foi conduzida nos bairros Leblon, na Zona Sul, Tijuca, Irajá e Penha, na Zona Norte, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, na Zona Oeste, e no Centro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a operação, realizada em parceria com a Guarda Municipal (GM) e a Secretaria de Ordem Pública (Seop), teve objetivo de coibir a circulação dos grupos de motociclistas, que, segundo as autoridades, "perturbam o sossego de moradores da cidade".A PM e Seop também informaram que 86 multas de trânsito foram aplicadas. Segundo a Secretaria, durante a ação no Leblon, uma das motos foi apreendida por adulteração de placa, com o motorista sendo conduzido à 14ª DP.