Bebê segue internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu desde sábado (11) - Google Street View

Publicado 14/05/2024 16:36 | Atualizado 14/05/2024 16:49

Rio - O bebê de 1 ano que teria sido agredido pela avó, no sábado passado (11), em Nova Iguaçu segue internado no Hospital Geral da cidade, onde deu entrada com ferimentos na cabeça, boca, orelha e em outras partes do corpo. O estado de saúde do menino é estável e ele permanece sendo assistido por pediatras, psicólogos e serviço social.

No dia da agressão, policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados e, no local, foram informados pela mãe do bebê que a avó teria praticado as agressões. Ainda segundo ela, o menino ficava com a avó para que ela pudesse trabalhar durante o dia.

O caso segue sendo investigado pela 58ª DP (Posse). Os envolvidos, incluindo a avó e a responsável pela criança, e testemunhas estão sendo ouvidos. A Polícia Civil solicitou um exame médico na vítima.