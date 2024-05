Ao todo 15 metros de cabos foram apreendidos - Divulgação

Publicado 17/05/2024 11:06

Rio - Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de cabos foram detidos no bairro Colégio, na Zona Norte, com 15 metros de condutores de cobre e ferramentas para corte nesta sexta-feira (17). Na última semana, a PM realizou uma operação na região após bandidos roubarem 160 metros de cabos na subestação do metrô, que ocasionou o atraso em mais de 1 hora em 16 estações da Linha 2. Segundo a Polícia Militar, agentes do 41 ºBPM (Irajá) estavam em patrulhamento na na Avenida Pastor Martin Luther King Jr quando suspeitaram de um veículo. Após abordagem, o material roubado foi encontrado no interior do carro. A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).Na última terça (14), a operação da PM tinha o objetivo de recuperar os materiais roubados, bem como localizar e prender os autores do crime no metrô. Na ação, os bandidos fugiram levando além dos cabos, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários. Nada disso foi recuperado.Durante a ação, agentes do 41° BPM (Irajá) foram alvos de disparos efetuados por um homem armado, no interior da localidade conhecida como Caixotaria. Após confronto, o suspeito foi preso. Com ele os militares apreenderam uma pistola calibre 40.