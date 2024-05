As estações da Linha 2 ficaram lotadas com a interrupção dos serviços - Rede Social

As estações da Linha 2 ficaram lotadas com a interrupção dos serviçosRede Social

Publicado 14/05/2024 06:44 | Atualizado 14/05/2024 11:47

Rio - Um roubo na subestação de energia do MetrôRio no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio, interrompeu o funcionamento da Linha 2 e atrasou a abertura de 16 estações em mais de 1h20. Segundo a concessionária, bandidos invadiram o local e fizeram funcionários reféns. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

Com abertura prevista para às 5h, as estações só foram abertas às 6h25. Enquanto isso, a linha 2 operou provisoriamente apenas da Central até Botafogo. Já as linhas 1 e 4 seguiram operando normalmente.

De acordo com o MetrôRio, ao todo foram roubados 160 metros de cabos de 22kV, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários.

fotogaleria

A interrupção do serviço chegou a provocar um caos no transporte logo no início da manhã, muito usada por moradores de várias regiões, as estações ficaram lotadas e passageiros reclamaram de falta de comunicação.

"O que eu acho mais engraçado é que espera dar o horário de atendimento que começa às 05h para dar uma notícia dessa! Espera a pessoa sair de casa para chegar no metrô e falar", reclamou um passageiro.



"R$ 7,50 pra isso? E esperam o trabalhador sair para avisar? Se o incidente foi em Colégio, porque não ir até Irajá e voltar? Precisa ficar só para Zona Sul? Tarifa aumenta e o serviço piora", disse outro.



"Vocês esperam o horário de abertura de funcionamento do metrô, para informar do problema? Para isso tem as redes sociais, o trabalhador já está calejado, antes de sair de casa, já se certificam dos transportes pelas redes", reforçou mais um.



Por fim, uma passageira também citou a lotação nas estações. "As estações estão fechadas e cheias de gente do lado de fora, que humilhação. A passagem é um absurdo, a mais cara do país, e ainda temos que nos humilhar a esse nível", lamentou.

As estações fechadas foram: Pavuna; Engenheiro Rubens Paiva; Acari/Fazenda Botafogo; Coelho Neto; Colégio; Irajá; Vicente de Carvalho; Thomaz Coelho; Engenho da Rainha; Inhaúma; Del Castilho; Maria da Graça; Triagem; Maracanã; São Cristóvão; e Cidade Nova.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para responder a uma ocorrência de furto em uma subestação da concessionária MetrôRio. O policiamento no entorno das estações de metrô nos bairros da Pavuna e Colégio foi reforçado.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho). A perícia foi realizada no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em curso para identificar os criminosos.