PM reforça policiamento na estação de ColégioReginalo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 14/05/2024 07:54 | Atualizado 14/05/2024 11:48

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (14), uma operação emergencial na comunidade Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio, após bandidos invadirem a subestação do metrô da região fazendo funcionários reféns. O roubo interrompeu o funcionamento de 16 estações da Linha 2 por mais de 1h20.

Até o momento, um criminoso ficou ferido e uma pistola foi apreendida. A ação ainda está em andamento.

Segundo o MetrôRio, os bandidos fugiram levando 160 metros de cabos de 22kV, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários. Apesar do roubo, ninguém se feriu.



Segundo o MetrôRio, os bandidos fugiram levando 160 metros de cabos de 22kV, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários. Apesar do roubo, ninguém se feriu.

No primeiro momento, a PM informou que agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para responder a uma ocorrência de furto em uma subestação da concessionária. O policiamento no entorno das estações de metrô nos bairros da Pavuna e Colégio foi reforçado.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho). A perícia foi realizada no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em curso para identificar os criminosos.



Outras operações



Ainda na manhã desta terça-feira (14), agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) iniciaram uma operação para reprimir o roubo de veículos, interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais e retirar barricadas das ruas nas comunidades da Serrinha, em Madureira, e da Primavera, em Cavalcanti, ambas na Zona Norte do Rio.



Além disso, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam também nas ruas na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.



Outra operação é realizada por equipes do 16ºBPM (Olaria) nas comunidades do Quitungo, Guaporé e da Tinta, localizadas nos bairros de Cordovil e de Brás de Pina, na Zona Norte.