A vítima teve ferimentos no braço, antebraço e tornozeloReprodução

Publicado 14/05/2024 15:00 | Atualizado 14/05/2024 17:07

Rio - Quatro dias após atacar Aparecida dos Santos Trajano, de 50 anos, um cão da raça pitbull foi levado pela Polícia Civil para ser submetido a chipagem e vacinação nesta terça-feira (14). O ataque aconteceu na sexta-feira passada (10).

Aparecida estava em casa, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e foi ao portão receber a manicure. Nesse momento, o cachorro se soltou de uma corrente improvisada e atacou as duas.A manicure, grávida de seis meses, foi protegida por Aparecida, que tentou conter o ataque com sua muleta, mas foi mordida em diversas partes do corpo.De acordo com a filha da vítima, Letícia dos Santos, o cachorro tem histórico de ficar nervoso e tentar atacar pessoas que entram no quintal."Quando a manicure chegou, ela chamou minha mãe no portão, o cachorro ouviu e já ficou nervoso. Minha mãe foi conduzir ela e quando chegou perto, o cachorro já estava se aproximando, correndo, e pulou em cima dessa grávida. Minha mãe, com intuito de defender [a manicure], tentou apartar com a bengala e foi nessa que ele pulou nela", afirmou.Letícia disse que os filhos da dona do cachorro tentaram ajudar, puxando o cachorro de cima de Aparecida, mas sem sucesso. O marido da vítima também tentou parar o ataque.O cachorro mordeu o braço, antebraço e o tornozelo de Aparecida, que ficou muito ferido. Ela foi levada ao hospital pelo marido.Mesmo o caso sendo registrado na delegacia, segundo a filha da vítima, o cachorro seguia na casa até esta terça. Hoje, a dona e o pitbull foram conduzidos por policiais.De acordo com a Polícia Civil, os agentes escutam a tutora do cachorro e realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos. Em paralelo, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) foi até o local e levou o cachorro para chipagem e vacinação.O caso está sendo investigado na 32ª DP (Taquara).