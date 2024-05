Hospital São José do Avaí-Itaperuna, onde o idoso foi socorrido - Foto VGarcia

Hospital São José do Avaí-Itaperuna, onde o idoso foi socorridoFoto VGarcia

Publicado 12/05/2024 19:00

Natividade- Jamiro Coelho Ferreira, 77 anos, morreu depois ser atacado por uma cadela, da raça pitbull, no início da manhã de sábado (11), no interior da “Fazenda Caracol” onde trabalhava há apenas uma semana, na região do Cruzeiro, zona rural de Natividade.

Jamiro era o responsável nos últimos dias pela alimentação da cadela, até então dócil, sem relatos de agressividade contra outras pessoas.



O homem foi socorrido por ambulância até o posto médico municipal de Raposo, e de lá transferido para HSJA-Hospital São José do Avaí, mas faleceu. Agentes da 143ª DP/ Itaperuna, começaram a investigar o caso.





NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia