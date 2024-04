. - .

Natividade- O Setor de Inteligência do 29º BPM levantou a tempo que, elementos da cidade de Campos dos Goytacazes, estavam tramando um ataque armado aos rivais locais, para conquistar pontos de comércio ilegal de entorpecentes, e tomar conta da área, eliminando a concorrência.

Os Falcões Azuis do 29º BPM agiram preventivamente contra as possíveis investidas do que seria uma batalha sangrenta.

A PM foi até a Rua José Veríssimo Filho, no Bairro Cantinho do Fiorello, e encontrou em um terreno abandonado, armas, munições, algemas e toucas ninjas. A operação policial antecipada fez os planos da invasão serem desarticulados.

Ainda não há suspeitos detidos, mas registros foram feitos na 140ª DP, com inquérito prestes a ser instaurado.

