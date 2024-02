Enxurrada na Região Noroeste - Foto Pop

Publicado 21/02/2024 09:41

Varre- Sai, Natividade e Laje do Muriaé- As três cidades do Noroeste Fluminense sofreram com a chuva nessa terça-feira (20), e rápidos alagamentos e desmoronamentos de encostas.

Em Varre- Sai, localizada em área montanhosa, um valão com o mesmo nome do município, transbordou na parte central, e as águas tomaram casas e lojas.

Com intensidade de 100 milímetros em poucas horas de chuvas, moradores de Ourânia, distrito de Natividade, passaram dificuldades com as cheias do córrego Ourofino, tendo casas e carros atingidos.

Quem chegasse perto do Colégio Estadual Coronel José Rosa da Silva, na Rua Profª Adelaide Maria Saraiva Garcia, veria um cenário de devastação.

Já em Laje do Muriaé, em poucas horas choveu uma quantidade maior do que a metade na série de registros do mês de fevereiro em anos anteriores.



A tensão e os alertas vão continuar nos próximos dias, pois as possibilidades de chuvas iguais ou maiores, são grandes na Região Noroeste do estado do Rio, principalmente causando inundações.



