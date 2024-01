Delegada Ivana Morgado - Foto-Filipe Lemos

Publicado 05/01/2024 10:24

Natividade- Em abril de 2018, o delegado Gésner César Bruno foi transferido para a 137ª DP, Miracema, onde continua com sucesso, mas a 140ª DP, Natividade, ficaria sem um titular exclusivo durante este tempo, sendo abrangida pela 139ª DP, Porciúncula.

Mas a partir de terça-feira (2), a delegacia responsável também pelo município de Varre-Sai tem titularidade, registrada no Boletim Interno da Secretaria Estadual de Polícia Civil: a delegada Ivana Morgado, até então na 147ª DP, São Francisco do Itabapoana no litoral da Região Norte Fluminense.

Colaborou Vanderson Garcia