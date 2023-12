Laysa e o cenário do acidente - Ft- Vanderson Garcia

Laysa e o cenário do acidenteFt- Vanderson Garcia

Publicado 09/12/2023 14:43

Natividade- Layza Soares, de 21 anos, morreu depois de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (09), no bairro Sindicato, Natividade.

Layza estava com outra jovem em uma Honda Biz, quando pouco depois das 04h, ambas foram atingidas por um Ford Fusion de cor branca, na esquina das Ruas Marciano Gonçalves e Intendente Flanklin Rabello, no Bairro Sindicato, perto de um prédio da prefeitura local, chamado de Ganha Tempo por reunir várias órgãos municipais.

Com o impacto elas foram arremessadas ao chão e Layza, não resistiu aos ferimentos, falecendo antes da chegada da equipe do Hospital Natividade. A outra vítima foi transferida para o Hospital São José do Avaí em Itaperuna.

A Polícia Militar isolou o local do acidente e as circunstâncias serão apuradas pelos policiais da 140ª DP-Delegacia de Polícia de Natividade.