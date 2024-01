Onde o carro foi parar depois do capotamento - Foto- Vanderson Garcia

Publicado 04/01/2024 12:23 | Atualizado 04/01/2024 12:30

Natividade- A RJ-214 principalmente no trecho dentre os municípios de Varre-Sai e Natividade no extremo da Região Noroeste Fluminense, causa problemas há muito tempo, como nesta quinta-feira (4) pela manhã.

Morador de Natividade, o motorista perdeu o controle de um Fiat Uno branco ao aproximar-se da Ponte da Matinada, saindo da rodovia e caindo em um pasto.

Não havia mais ninguém no carro com ele que, foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital São Sebastião, Natividade, sendo cuidado das escoriações e dores.

Segundo a Guarda Civil Municipal natividadense, no local do acidente há uma depressão no asfalto, responsável por outros acidentes.

A RJ-214 tem 65 quilômetros de extensão e conecta Itaperuna, (saindo do Distrito de Raposo), ao município de Natividade. O nome oficial é Rodovia Mauro Alves Ribeiro Júnior.