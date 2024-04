Ricardo em ação - Foto Ascom CPB

Ricardo em açãoFoto Ascom CPB

Publicado 20/04/2024 10:20 | Atualizado 20/04/2024 10:23

Natividade- A um mês da estreia da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo, em Kobe, no Japão, o velocista Ricardo Mendonça, nascido em Natividade, conseguiu fazer a melhor marca nos 100m da classe T37 (paralisados cerebrais) dos últimos dois anos na quinta-feira (18), primeiro dia do Open Internacional da modalidade, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.



A competição organizada pelo CPB-Comitê Paralímpico Brasileiro tem 161 atletas inscritos de 14 estados e do Distrito Federal, além de norte-americanos, argentinos e uruguaios.



O atleta natividadense, ouro nos 100m e nos 200m no Mundial Paris 2023, e bronze nos 200m em Tóquio 2020), correu primeiro as eliminatórias da prova em 11s19 e, posteriormente, a final em 11:09s, melhor tempo do ano, até então, de 11:36s, do acreano Edson Cavalcante.

NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia