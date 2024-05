Ilustração - .

Natividade- A agência do Bradesco que, funcionava no Centro, de número 6790, código 237, fechou as portas e deixou apenas um comunicado para os clientes os orientando a procurarem a agência de Itaperuna, aproximadamente a 30 quilômetros de distância, ou usarem os serviços da rede de correspondentes Bradesco Expresso no comércio natividadense.

Mesmo tendo apresentado lucro de R$ 16,3 bilhões em 2023, o Bradesco segue fechando agências bancárias pelo país.

O banco confirmou que tem feito mudanças no modelo de atendimento em nota oficial:



“Este é um processo que vem sendo adotado há algum tempo, visto que atualmente 98% do total de operações feitas pelos clientes do banco acontecem por meio dos canais digitais. Dentro desse processo, algumas agências passam por uma adequação do seu tamanho físico e outras por uma unificação com unidades próximas. Os clientes continuam tendo disponíveis os mesmos serviços”.

Servidores do estado do Rio, ativos e inativos que moram em Natividade, foram os mais prejudicados.

