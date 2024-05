Uma pistola e um veículo roubado foram apreendidos após confronto em Guadalupe - Reprodução

Uma pistola e um veículo roubado foram apreendidos após confronto em GuadalupeReprodução

Publicado 14/05/2024 15:05

Rio - Um suspeito morreu e outro foi preso após um confronto com policiais militares, na tarde desta terça-feira (14), em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. A dupla teria realizado assaltos na Avenida Brasil antes de ser perseguida pelos agentes.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para uma ocorrência de roubo, na Avenida Brasil. Ao fazer buscas pelos suspeitos na região, os policiais encontraram o veículo onde a dupla estava em Guadalupe.

A corporação informou que os criminosos atiraram contra os agentes, o que gerou um confronto. Durante o conflito, o motorista do carro perdeu a direção do veículo, vindo a colidir com um muro.

Os policiais se aproximaram do automóvel e encontraram um dos suspeitos já em óbito. Já o outro homem foi preso e com ele foi apreendida uma pistola calibre .45 e o veículo que constava como roubado.

O caso foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna).