Jamiro Coelho Ferreira morreu depois ser atacado por um pitbull no Noroeste Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Jamiro Coelho Ferreira morreu depois ser atacado por um pitbull no Noroeste FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 13/05/2024 17:43 | Atualizado 13/05/2024 18:07

Rio - A Polícia Civil identificou e intimou os tutores da cadela da raça pitbull que matou um idoso de 77 anos em Natividade , Noroeste Fluminense, no sábado passado (11), para prestar depoimento. Segundo a 143ª DP (Itaperuna), os donos do animal serão ouvidos na delegacia nesta semana, assim como testemunhas.

Jamiro Coelho Ferreira foi atacado pelo cachorro dentro de uma fazenda onde trabalhava há apenas uma semana, na região do Cruzeiro, zona rural de Natividade. A vítima era responsável pela alimentação do pitbull. Ele teve as roupas rasgadas e parte do rosto foi dilacerado. Segundo testemunhas, a cadela foi criada desde filhote na fazenda, era dócil e não tinha relatos de agressividade contra outras pessoas.

No início da manhã de sábado (11), logo após o ataque, Jamiro foi socorrido de ambulância até o posto médico municipal de Raposo, distrito de Itaperuna, de onde foi transferido para o Hospital São José do Avaí. Devido aos ferimentos, ele não resistiu e morreu. O corpo do idoso foi enterrado na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal de Natividade.

A 143ª DP informou que a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.

Ataque de pitbull contra escritora

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três pitbulls no dia 5 de abril deste ano , durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, Região dos Lagos. Ela teve parte do rosto e braços dilacerados, e sobreviveu.