José Carlos Firmino Júnior foi preso por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Reprodução

José Carlos Firmino Júnior foi preso por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI)Reprodução

Publicado 13/05/2024 16:22 | Atualizado 13/05/2024 16:38

Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão de José Carlos Firmino Júnior , dono do Casarão do Firmino, tradicional espaço de samba do Centro do Rio. Ele, que está detido devido a um processo pelo crime de receptação, passou por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (13).

fotogaleria

A decisão é do juiz Alex Quaresma Ravache, da Central de Custódia. O magistrado analisou a legalidade da prisão e verificou que o mandado que estava em aberto contra Firmino está dentro da validade, sem ter a expedição revogada. A defesa de José solicitou a liberdade provisória, mas Ravache a negou.

Firmino foi preso na sexta-feira (10) em uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), por ter um mandado de prisão em aberto expedido pela 10ª Vara Criminal do Recife, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE). Ele estava dentro do Casarão, localizado na Rua da Relação.

Segundo a Polícia Civil, o pedido de prisão se deu por causa de um crime de receptação de um caminhão roubado e também a venda de peças do veículo. O roubo do veículo aconteceu em 2009, no bairro de São José, em Recife, capital de Pernambuco.

Posteriormente, o caminhão modelo Mercedes-Benz foi adquirido para exercício de atividade comercial por José Carlos, que passou a vender suas peças para diversas pessoas.

Ainda de acordo com a Civil, o homem descumpriu algumas medidas cautelares no início deste ano. Por isso, a Justiça de Pernambuco expediu, no dia 19 de fevereiro, o mandado de prisão. Primeiramente, o TJPE comunicou à Polícia Civil de São Paulo, pois o magistrado acreditava que José morava no estado.

A localização do empresário no Rio aconteceu após trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Segundo a especializada, a ação é resultado do processo de "Ronda Virtual", em que são feitos trabalhos de busca por "rastros digitais" de foragidos de alta periculosidade.

Questionado sobre qual medida cautelar o homem descumpriu, o TJPE ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.