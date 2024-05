Homem segura a cobra com as duas mãos - Reprodução

Homem segura a cobra com as duas mãosReprodução

Publicado 13/05/2024 17:14 | Atualizado 13/05/2024 17:29

Rio - Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi encontrada viva na Linha Amarela, na altura de Engenho de Dentro, sentido Fundão, Zona Norte do Rio, por volta das 10h45 desta segunda-feira (13).

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um homem com a cobra em suas mãos e um gato morto ao fundo: "Loucura do c..., só no Rio mesmo para acontecer essas coisas", diz o rapaz. Não se sabe se o felino foi atropelado ou atacado pela jiboia.

Segundo a Lamsa, concessionária que administra a rodovia, a Patrulha Ambiental da Prefeitura do Rio foi acionada para o resgate e o animal já foi retirado do local.