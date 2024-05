Pedro Scooby e Cíntia Dicker - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/05/2024 17:16 | Atualizado 13/05/2024 17:33

Rio - O casal Pedro Scooby e Cíntia Dicker fretou uma carreta para ajudar na logística da ONG Corrente Pelo Bem, que está promovendo doações para as vítimas das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. A organização recebe itens essenciais em pontos de coleta espalhados pelo Rio de Janeiro - confira os endereços abaixo - que ficam disponíveis todos os dias, das 11h às 18h.

O advogado Rodrigo Freire, fundador da Corrente Pelo Bem, falou da união e disse que Scooby ajuda a ONG há anos e não faz apenas a logística. "O trabalho do [Pedro] Scooby e da Cíntia [Dicker] é primordial, tendo em vista a alta credibilidade deles. Esse impacto positivo reflete para milhares de famílias que precisam de ajuda no Rio Grande do Sul. Contamos com a ajuda de todos", disse.

Confira os pontos de doação da Corrente Pelo Bem

– Bosque Bar: Avenida Bartolomeu Mitre, 1314 – Gávea

– Coletivo Zaab: Avenida Henrique Dumont, 65A – Ipanema

– Alba: Rua Martins Ferreira, 60 – Botafogo

– TV Zero: Rua Professor Alfredo Gomes, 22 – Botafogo

– Bar Farani 1903: Rua Farani, 23 Loja C – Botafogo

– Acervo da Casa: Rua Campo de São Cristóvão, 48 – São Cristóvão

Os itens mais urgentes para doação

– Alimentos não perecíveis (arroz, café, fubá, açúcar, polvilho, farinha de trigo, leite em pó, etc.)

– Água mineral

– Roupas (prioridade para as de frio)

– Agasalhos

– Cobertores

Situação crítica no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 mortes foram confirmadas, além de 127 pessoas desaparecidas e 806 feridas. Há 538.241 desabrigados e 2.115.703 afetados. Quase 90% dos municípios do estado – 447 de 497 – foram afetados pelas fortes chuvas.