Lixo domina calçada em entrada da Escola Municipal Rubens Berardo - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Lixo domina calçada em entrada da Escola Municipal Rubens BerardoReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 13/05/2024 16:57

Rio - Os alunos e responsáveis da Escola Municipal Rubens Berardo, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, têm de enfrentar um monte de lixo espalhado pela calçada para entrar na unidade. O acesso lateral dá para a quadra escolar e foi flagrado na manhã desta segunda-feira (13) com o amontoado de sujeira que provoca mau cheiro na Rua São Pedro, esquina com a Avenida Itaóca.

fotogaleria



Uma mãe que prefere não se identificar diz que o sentimento da comunidade escolar é de negligência com o espaço por parte do poder público. "Não somos vistos. É um fedor de bicho morto. O sentimento é de descaso", desabafa. O problema já vem sendo denunciado pelos responsáveis desde janeiro, mas, segundo os relatos, o volume de lixo só aumenta. "Foi aos poucos e agora está insuportável", diz a mãe de um estudante da unidade. Uma mãe que prefere não se identificar diz que o sentimento da comunidade escolar é de negligência com o espaço por parte do poder público. "Não somos vistos. É um fedor de bicho morto. O sentimento é de descaso", desabafa. O problema já vem sendo denunciado pelos responsáveis desde janeiro, mas, segundo os relatos, o volume de lixo só aumenta. "Foi aos poucos e agora está insuportável", diz a mãe de um estudante da unidade.





A escola é a mesma que em fevereiro deste ano estava com falta de carteiras e acomodou alunos em A entrada de parte dos alunos na escola é feita pelo local, assim como o fornecimento de alimentos, por ser o acesso mais próximo da cozinha, enquanto que a saída dos estudantes se dá pela porta principal.A escola é a mesma que em fevereiro deste ano estava com falta de carteiras e acomodou alunos em caixotes na sala de aula . Outro problema enfrentado pela Rubens Berardo é a suspensão das aulas em dias de operação policial no Complexo do Alemão.

O DIA pediu esclarecimentos e posicionamento da Secretaria Municipal de Educação do Rio e da Comlurb, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.