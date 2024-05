Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) tentam identificar envolvidos em arrastão na Rua 24 de Maio - Reprodução/Rede sociais

Publicado 14/05/2024 15:48 | Atualizado 14/05/2024 16:45

Rio - A Polícia Civil identificou um dos bandidos envolvido no arrastão contra motorista na Rua 24 de Maio , no Engenho Novo. O crime aconteceu por volta das 18h do último domingo (12) e, até o momento, ninguém foi preso. Por meio de imagens de câmeras de segurança, a 25ª DP (Engenho Novo) tenta, ainda, identificar os outros criminosos que participaram do crime. Pelo menos quatro pessoas participaram do arrastão. Três desembarcaram de um veículo preto e um outro ficou aguardando dentro do carro.

A distrital preferiu não divulgar o nome do criminoso identificado para não atrapalhar as investigações. Em um vídeo gravado pela câmera de segurança de um carro, é possível ver o rosto de um dos criminosos. Ele aparece pulando em uma perna só e estava com o rosto descoberto. Um dos seus comparsas usou um pano preto para esconder o rosto.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança de carro flagra criminosos armados fazendo arrastão na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, na noite de domingo (12).#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/RWHcA0mv58 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 13, 2024

De acordo com o comando do 3º BPM (Méier), a unidade não foi acionada para esse arrastão. Posteriormente, assim que tomou conhecimento do fato, o comando direcionou equipes ao local e à delegacia da área para colher dados sobre o ocorrido.

PM diz que reforçou o policiamento na região

O comando do 3º BPM (Méier) afirmou que vem intensificando o policiamento ostensivo na área, assim como as rondas com viaturas e as abordagens a veículos e transeuntes. "Nesse contexto, além do efetivo ordinário, o batalhão também emprega policiais militares através do Regime Adicional de Serviço (RAS). O comando do 3° BPM também trabalha em parceria com as delegacias da região do Grande Méier para identificar e prender os responsáveis por crimes nesse sentido", informou por meio de nota, nesta segunda-feira (13).