Rômulo Silva Albuquerque, de 19 anos, foi morto a tiros em Piabetá, bairro de Magé - Reprodução

Rômulo Silva Albuquerque, de 19 anos, foi morto a tiros em Piabetá, bairro de MagéReprodução

Publicado 14/05/2024 14:24

Rio - Rômulo Silva Albuquerque, 19 anos, morto a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Instagram será enterrado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Nossa Senhora da Piedade, em Magé, na Baixada Fluminense. O jovem será velado na capela do local e sepultado às 9h.O rapaz foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (13). Nas imagens gravadas, ele aparece sem camisa escutando funk e fumando no bairro Piabetá. O vídeo segue e, pouco depois, pelo menos cinco disparos são ouvidos. O celular cai e a transmissão segue online.