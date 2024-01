Os criminosos roubaram, pelo menos, três vezes a mesma unidade de saúde - Reprodução

Os criminosos roubaram, pelo menos, três vezes a mesma unidade de saúdeReprodução

Publicado 17/01/2024 07:54

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação contra uma quadrilha que roubou remédios oncológicos do Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio. Em uma das ocasiões, em maio do ano passado, o grupo levou R$ 1 milhão em medicamentos. Um dos integrantes da organização criminosa foi preso na Mangueira.



Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) saíram para cumprir três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Os alvos da operação são: Gabriel Paiva Domingues, Diego Almeida de Araújo e Diogo Soares de Sousa Bastos. Segundo as investigações, os criminosos roubaram, pelo menos, três vezes a mesma unidade de saúde.



Em um das ocasiões, em novembro do ano passado, o grupo entrou no hospital armado, com uniforme e crachá semelhantes aos de funcionários. Em seguida, roubaram os medicamentos que estavam armazenados em uma geladeira de remédios de alto custo. Nesse roubo, os criminosos levaram cerca de R$ 80 mil.

Em outra ação dos bandidos, eles se passaram por entregadores de aplicativo, no entanto, foram impedidos pelos vigilantes da unidade. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança flagraram ao menos seis pessoas participando da ação. Além de prender os autores do crime, a operação tem objetivo de dar continuidade às investigações e identificar os receptadores dos medicamentos.