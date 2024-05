Sikandar Yadav e Geeta (à direita) se casaram na Índia com a bênção do sogro - Reprodução de vídeo

Publicado 17/05/2024 15:47

No que só pode ser descrito como uma história de amor bizarra, um indiano se apaixonou e acabou casando com a sogra. E ainda por cima com a bênção do sogro!

Esta história começa com uma tragédia. Após a morte da mulher, Sikandar Yadav, pai de dois filhos, foi morar com os sogros na aldeia Heer Moti, em Bihar, província no nordeste da Índia. Com o tempo, o relacionamento entre Sikandar, de 45 anos, e a sogra, Geeta, de 55, evoluiu para um caso romântico que eles não conseguiram esconder por muito certo tempo.

À medida que o boato sobre o caso secreto de amor começou a se espalhar pela aldeia, Dileshwar, o marido de Geeta ficou desconfiado até que um dia flagrou os dois em momento, digamos, romântico. Furioso, o homem levou o assunto ao conhecimento do conselho da aldeia, formado por homens mais velhos, exigindo que o assunto fosse resolvido.

Ao ouvir o relato de Dileshwar, o conselho convocou o genro para ouvir sua versão da história. Para surpresa de todos, Sikandar admitiu abertamente o caso com a mãe de sua falecida mulher, alegando que havia se apaixonado por ela. Depois que Geeta reconheceu seu amor por Sikandar, o conselho concordou em formalizar o relacionamento. Até Dileshwar mudou de ideia depois de vê-los confessar seu afeto um pelo outro e até mesmo passou a ajudar a organizar o casamento.