Charles III, rei da Inglaterra - AFP

Publicado 17/05/2024 14:54

O rei Charles III e a rainha Camilla visitarão a França no dia 6 de junho para a celebração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (17).

Esta será a primeira viagem internacional do monarca desde que anunciou que sofre de câncer.

Durante a visita, o rei de 75 anos assistirá a uma cerimônia no memorial britânico de Ver-sur-Mer, na Normandia, no noroeste da França, segundo um comunicado do Palácio.

Seu filho William participará da comemoração internacional na praia de Omaha, um dos principais locais do desembarque, ao lado de veteranos e de 25 chefes de Estado.

O príncipe de Gales, herdeiro do trono britânico, também participará das comemorações canadenses no Centro Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, no litoral do canal da Mancha.

Depois de três meses sem compromissos públicos, mas sem deixar de desempenhar algumas funções oficiais, o rei Charles III retomou suas atividades públicas em um ritmo relativamente constante.

Antes dessa viagem, o soberano, a rainha Camilla e o príncipe William também irão a Portsmouth, na costa sul da Inglaterra, para participar das celebrações nacionais da operação militar que contribuiu para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

O Desembarque na Normandia, etapa crucial da libertação da Europa do subjugo nazista, foi o maior da história quanto ao número de navios: 6.939 barcos desembarcaram na região francesa com 132.700 homens, principalmente britânicos, americanos e canadenses.